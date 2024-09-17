İzmir'de çatı katında yangın: Yaklaşık 100 güvercin öldü

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 5'inci katında çıktı. Daireden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.