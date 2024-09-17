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İzmir'de çatı katında yangın: Yaklaşık 100 güvercin öldü

00:29 - 17/09/2024 Salı
DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede oturan Bülent Özçevik'e ait yaklaşık 100 güvercinin ise öldüğü öğrenildi.

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Yangın, saat 22.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 5'inci katında çıktı. Daireden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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 Binada oturanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, polis caddede güvenlik önemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. 

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Dairede oturan Bülent Özçevik'in yangın sırasında evde olmadığı öğrenilirken, çatıda beslediği yaklaşık 100 güvercinin duman nedeniyle öldüğü belirlendi. 

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Dairede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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#İzmir
#Yangın
#Güvercin
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