İzmir'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

00:409/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber

İzmir'in Buca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Olaylarda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik amacıyla şerit çekerek yolları kapattı.

Kent genelinde dün gece saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar, öğle saatlerinde fırtınaya dönüştü.


Buca ilçesine bağlı Karanfil Mahallesi'nde fırtına nedeniyle iki apartmanın uçan çatısı, binalara asılı kaldı.

Çatılardan kopan parçalar çevreye savruldu.


Olaylarda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik amacıyla şerit çekerek yolları kapattı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vinç yardımıyla çatıları güvenli şekilde aşağı indirmek için çalışma başlattı.


Öte yandan bazı ilçelerde otomobillerin üzerine devrilen ağaçlar hasara neden oldu.

Apartman sakinlerinden Tayfur Erdoğan, olay sırasında büyük bir gürültü duyduğunu, dışarı çıktığında çatı parçalarının savrulduğunu gördüğünü söyledi.



Çatıların mevcut durumunun hayati tehlike oluşturduğunu belirten Erdoğan, yetkililerden mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep etti.



