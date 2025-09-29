'KURUTULMAK ÜZERE DİREĞE ASILMIŞ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ'





İzmir'in ilk köy yerleşimlerinden birinin Ulucak Höyüğü olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Çevik, "Ulucak, 1150 yıl boyunca aralıksız iskan edilmiş bir Neolitik merkez. Söz konusu 5 heykelcik hepsi bir arada toplu kontekst olarak ortaya çıkarıldı. Binada tabanda değil, tabanın üzerindeki dolgu içerisinde bulundu. Dolayısıyla biz bu heykelciklerin o dönem bir direğe kurutulmak üzere asıldığını düşünüyoruz. Figürinlerden biri ise pişirilmemiş şekilde ele geçti. Binada çıkan bir yangın sonrası o da sertleşmiş. Bu eserlerin tarihini tespitimizde, binanın önceki kazılan bölümlerine yaptığımız radyo karbon testi yardımcı oldu. Binanın milattan önce 6005-5840 yılları arasına tarihlendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu heykelcikler 8 bin yıllık eserler" dedi.