İzmir'de kentsel dönüşüm yıkımı kabusa döndü: Komşu binada hasar oluştu

19:4720/12/2025, Cumartesi
İzmir'in Balçova ilçesinde bir binanın kontrollü yıkımı sırasında yanındaki apartmanın duvarında hasar meydana geldi.

Eğitim Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ömrünü tamamladığı gerekçesiyle bir bina, Balçova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Ancak çalışmalar sırasında yaşanan sarsıntı ve bazı teknik aksaklıklar nedeniyle bitişikte yer alan Halimağa Apartmanı da etkilendi.

Yıkım esnasında apartmanın dış cephesinde ve bazı duvar bölümlerinde hasar oluştu. 

Durumu fark eden bina sakinleri kısa süreli panik yaşarken, olayın ardından belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Yapılan incelemeler sonucunda, yıkım sırasında zarar gören apartmandaki hasarın belediye ekipleri tarafından en kısa sürede giderileceği ve oluşan tüm masrafların Balçova Belediyesi tarafından karşılanacağı öğrenildi.

#İzmir
#Kentsel dönüşüm
#Bina
