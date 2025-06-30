İzmir'de yangın felaketi: Bir mahalle daha tahliye edildi

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki orman yangınında alevlerin yaklaştığı Atatürk Mahallesi tahliye ediliyor. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından anons ve düdüklerle uyarılan mahalle sakinleri, panikle evlerini terk etti.

1 /7 Menderes ilçesi ve Seferihisar ilçesi sınırlarında dün başlayan yangın, ikinci gününde de etkili olmayı sürdürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisi ile yerleşim alanlarında da sıçrayan yangın, dün onlarca yazlık evi küle çevirmişti.

2 /7 Bugün de akşam saatlerinde Doğanbey Atatürk Mahallesi'nde bulunan evlere alevler yaklaştı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından anonslarla ve düdüklerle uyarılan mahalle sakinleri panik içersinde evlerini terk etti.

3 /7 "Çok alışmıştık buralara"

Evini tahliye eden vatandaşlardan Necati Karaçalı, "Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Çok alışmıştık buralara. Ekipler tahliye etmemizi istediler boşaltın dediler şimdi boşaltıyoruz evleri" diye konuştu.

4 /7 Araçlarına binen vatandaşlar mahalle çıkışında adeta konvoy oluşturdu. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri geçişleri güvenli bir şekilde sağladı.

5 /7 Öte yandan jandarma ekipleri evlerde kalan hayvanları da kurtardı.

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