Kadıköy’de çukura düşen motosikletli yaralandı

Kadıköy'de yol çalışması yapılan alana giren motosikletli, çalışma nedeniyle açılan çukura düştü. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Göztepe Köprüsü Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüde güçlendirme çalışması yapan ekipler, yan yolun bir bölümünü trafiğe kapattı.
Kapalı alana giren motosikletli, yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.