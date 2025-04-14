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Kadıköy'de korkutan kaza: Kepçe operatörü binanın 5'inci katından düştü

Kadıköy'de korkutan kaza: Kepçe operatörü binanın 5'inci katından düştü

15:1414/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
IHA
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Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binanın 5'inci katından zemine düşen kepçe operatörü ağır yaralandı.

İstanbul'daki olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Begonya Sokak'ta meydana geldi.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın 5'inci katındaki mini kepçe, çalışma sırasında bilinmeyen nedenle zemindeki moloz yığınının üzerine düştü. 

Kazada kepçe operatörü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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