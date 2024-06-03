"Valiliğimizce yapılan 29 Nisan 2024 tarihli basın açıklamasının akabinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında ARAS Gemi Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Şirketince, enkazın etrafı ve altı mümkün olduğunca tarandıktan sonra kıç parçadan zincir geçirilerek kesilmiş ve ikiye ayrılmıştır. Kesim sonrası dalgıçlarla inceleme yapılmış herhangi bir cenaze emaresine rastlanmamıştır. Kesim zincirine takılan parçalar güverteye alınmıştır. Enkaz içinden buzdolabı haricinde yüzeye çıkan herhangi bir döküntü olmamıştır. Enkaz içinin bulanık olması görüşü engellemektedir, görüş açıldığında detaylı incelemelere devam edilecektir."