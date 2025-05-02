Kahramanmaraş'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi'nde yaşayan Hanif Ayar, "82 yaşındayım bu yaşıma kadar böyle dolu görmedim. Biz mayıs ayının ikisinde böyle bir dolu ve fırtına görmedik" dedi. Çiftçi ve üretici Mehmet köşker ise "Bugün öğle saatlerinde başlayan yağış Bertiz'de etkili oldu. Meyve ağacı kalmadı hepsini dolu vurdu. Yağış 2 saat sürdü ve sonrası dolu yağdı. Sel sonrası yollarımız kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.