Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile 5 ilçede kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, kuzeydeki ilçeler Göksun, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Elbistan'da yerini kar yağışına bıraktı.

1 /11 Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile 5 ilçede kar yağışı etkisini gösterdi.





2 /11 Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, kuzeydeki ilçeler Göksun, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Elbistan'da yerini kar yağışına bıraktı.





3 /11 Yerleşim yerlerindeki araçların üzeri ve yüksek kesimler beyaza büründü.





4 /11 Olumsuz hava koşulları nedeniyle karayolları, polis ve belediye ekipleri sahada önlem aldı.





5 /11 Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama, kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.





6 /11 Ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde görev yapan trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.





7 /11

8 /11

9 /11

10 /11