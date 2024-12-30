Kahramanmaraş'ta deprem konutları yükseliyor: Tamamı 2025'te teslim edilecek

Fazla konutlar sosyal konut olarak kullanılacak

Mahkeme sürecinde yeni hak sahipliklerinin de oluşabildiğine işaret eden Vali Ünlüer, sözlerini şöyle tamamladı:





"Onları da karşılayabilmek için yedekli gidiyoruz. Altınova bölgesinde yaptığımız konutların bir kısmı da bu anlamda sosyal konut olarak kullanılacak. Güneşevler ve Doğukent civarında bir bölümü de kamulaştırarak orada büyük bir alanda 7 bin konut üretiyoruz. Halbuki orada bizim 5 bin 500 hak sahibimiz var. Dolayısıyla oralardan artırdıklarımızla da şu anda mali duruma uygun olmayan kardeşlerimize de sosyal konut olarak TOKİ'mizin ve Emlak Konutumuzun dağıtma imkanı olacak"



