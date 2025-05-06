Kahramanmaraş'ta kan donduran görüntü: Genç adam otomobilinde öldürülmüş halde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Su kanalının yakınından gelen silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, bir kişiyi otomobilde hareketsiz yatarken buldu.