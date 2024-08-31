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Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor

17:30 - 31/08/2024 Cumartesi
DHA
<p>İlçeye bağlı kırsal Kürtül Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Tüneli mevkisindeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.</p>
İlçeye bağlı kırsal Kürtül Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Tüneli mevkisindeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çok sayıda ekip sevk edildi. 

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Ekipler, alevlere müdahale ediyor. 

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#Kahramanmaraş
#Yangın
#Orman
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