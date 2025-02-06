Kahramanmaraş'ta "S" şeklini alan raylar onarıldı: İşte son hali

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören yaklaşık 75 kilometrelik demir yolunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce başlatılan onarım çalışmaları tamamlandı.