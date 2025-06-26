Kalp krizi geçiren arkadaşına yardım etmek istedi: İkisi de kalp krizinden hayatını kaybetti

Taksi durağına gelip taziye ziyaretinde bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Burada görevli olan, yıllarca bu camiada bilinen Zeki abimiz bir kalp krizi geçiriyor. Akabinde Ercan isimli şoför bir arkadaşımız da ona yardımcı olmaya çalışırken, aynı anda o da bir kalp krizi geçiriyor. Maalesef her ikisi de vefat ediyorlar. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir olayın, iki kişinin aynı anda yaşaması gerçekten çok sarsıcı. Bu nedenle duraktaki arkadaşlarımızın acısını paylaşmak üzere buradayız. Her iki arkadaşımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Durağımızın çalışanlarına, ailelerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.