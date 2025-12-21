Kanserden ölümlerin fazla olduğu Ağrı'da gezici kanser tarama aracı köy yollarında

41 bin kişiye tarama yapma hedefleri var





Taramaları yoğunlaştıracaklarını dile getiren Bulut, "Bugüne kadar 4 köye gittik ve yaklaşık 400 kişinin taramasını yaptık. Kanser türleri hakkında eğitim verdik, mamografilerini çektik. Bu çalışmaların daha fazlasını yapmayı planlıyoruz. Rahim ağzı kanseri için 26 bin kişiye, meme kanseri için de 15 bin kişiye tarama yapma hedefimiz var." dedi.