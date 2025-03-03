Kar kalınlığı 3 metreyi aştı: Köyün yolu 10 gün sonra açıldı

Kar nedeniyle 10 gündür ulaşıma kapalı olan Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyü yolu, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından açıldı. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki bin 650 rakımlı köylerinde 67 hane bulunduğunu belirten Kutlu köyü muhtarı Mustafa Bilgin, yaşadıkları zorlu kış şartlarını anlattı. Muhtar Mustafa Bilgin, "Bu sene gerçekten çok ağır bir kış geçirdik. Şu anda 3 metreye yakın, belki de 3 metreyi geçen kar kalınlığı var. Bu seneki kış maalesef çok ağır geçiyor" dedi.