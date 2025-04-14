Kar kalınlığı yarım metreyi geçti: Vatandaşlar 'sürpriz olmadı' dedi

Kar yağışının kendileri için sürpriz olmadığını belirten Arık, "Geçen yıl mayıs ayında da kar yağmıştı ancak bu yıl biraz daha fazla yağdı. Güzel oldu. Biz alışığız. Arkadaşım buraya tatile gelmişti. Aracının çıkabilmesi için kardan kapanan yolu açıyoruz." dedi.