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Kar ölüm getirdi: Ayağı kayıp düşen adam hayatını kaybetti

Kar ölüm getirdi: Ayağı kayıp düşen adam hayatını kaybetti

20:0126/02/2025, Çarşamba
DHA
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde buzlu yolda kayıp düşen Ahmet Gedik (97), hayatını kaybetti. Gedik'in düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Çaycuma ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentte etkili olan kar, kaldırımlarda soğuk havanın etkisiyle dondu. Buzlanan yolda yürüyen Ahmet Gedik, bir anda dengesini kaybedip, kayarak düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gedik, yapılan ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Gedik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Gedik'in kayıp düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

#Zonguldak
#Yaşlı
#Düşme

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