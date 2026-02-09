Yeni Şafak
Kar ve sis etkisini artırdı: 141 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

09:369/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
DHA
Van'da kar yağışı nedeniyle 141 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Diğer yandan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Van merkezde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.


Kardan dolayı kent genelinde 86 mahalle ve 55 mezra yolu ulaşıma kapanırken, bölgede sis de etkili oldu.


Sisten dolayı görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.


Kapanan 141 yerleşim yeri yolunun açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.


Diğer yandan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı.

