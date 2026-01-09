Yeni Şafak
Karabük’te iki katlı ahşap ev küle döndü

23:309/01/2026, Cuma
IHA
Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü.

Olay, Eflani ilçesine bağlı Hacışaban köyünde Ali ve Satılmış Bozkurt kardeşlere ait iki katlı evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. 

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi.

Yangının çevredeki evlere sıçrama ihtimaline karşı evlerdeki eşyalar vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

