Karadon'da hayatını kaybeden 30 madenci 15. yıldönümünde dualarla anıldı

Yeşil, 15 yıl önce Karadon'da eksi 540 kodunda taşeron firmanın çalıştığı bölümde yaşanan grizu faciasında 30 maden işçisini kaybettiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımızı bu faciada şehit vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu kazadan önce de sonra da madenlerimizin kamu eliyle işletilmesinin önemini anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz. Karadon'da Kozlu'da, Soma'da, ülkemizin her noktasında yaşadığımız acılar sonucunda taşeronlaşmanın acı gerçeğiyle yüzleştik. Sendika olarak yaptığımız açıklamalar ve eylemlerde haklılığımız ortaya çıktı ama ne yazık ki bedeli işçi sınıfı ödedi. Bizler bu acıları tekrar yaşamamak için taşeronlaşmanın karşısında olmaya devam edeceğiz. Tüm maden şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Allah bizlere tekrar böyle acılar yaşatmasın" dedi.



