Karaman’da tarihi eser operasyonu: Ekskavatörle kaçak kazı yapan 14 kişi yakalandı





Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, dronla kaçak kazı yapan şüphelileri tespit edip operasyon için düğmeye bastı.





Düzenlenen operasyonda şehir dışından kente gelerek dağlık arazide kepçelerle kaçak kazı yaptıkları belirlenen M.T, M.D, F.T, M.M.S, M.A, K.G, İ.T, A.K, A.Ö, S.U, E.G, M.A, Ö.Ö ve R.K, isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda kazıda kullanılan 2 ekskavatör kepçe, dedektör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.