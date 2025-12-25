Yeni Şafak
Karaman’da tarihi eser operasyonu: Ekskavatörle kaçak kazı yapan 14 kişi yakalandı

14:3725/12/2025, Perşembe
IHA
Karaman’da ekskavatör kepçe ile tarihi eser arayan 14 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.


Olay, merkeze bağlı Güldere köyü sınırlarındaki dağlık arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Anadolu Mirası Operasyonları’ kapsamında bazı kişilerin dağlık arazide kepçeyle tarihi eser aradığı bilgisine ulaştı.


Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, dronla kaçak kazı yapan şüphelileri tespit edip operasyon için düğmeye bastı.


Düzenlenen operasyonda şehir dışından kente gelerek dağlık arazide kepçelerle kaçak kazı yaptıkları belirlenen M.T, M.D, F.T, M.M.S, M.A, K.G, İ.T, A.K, A.Ö, S.U, E.G, M.A, Ö.Ö ve R.K, isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda kazıda kullanılan 2 ekskavatör kepçe, dedektör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken olaya ilişkin tahkikat devam ediyor.

