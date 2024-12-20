Kardan adam basit geldi kardan araba yaptılar

Artvin'in Şavşat ilçesinde ortaokul öğrencileri, kar yağdığında yaşıtları gibi kardan adam yapmak yerine kardan araba yaptılar.

Artvin'in Şavşat ilçesinde okulların geçtiğimiz gün kar nedeniyle tatil olması sebebiyle ortaokul öğrencileri Kıvanç Kaya, Eren Erdem, Emirhan Güneş ve Çınar Berk Kaya, sıradan bir kardan adam yerine, hayal güçlerini ve el becerilerini kullanarak kardan bir araba yapmaya karar verdi.

1 /4 Kardan yapılan arabada far, kapı ve lastik gibi detaylara yer veren öğrencilerin yaptığı kardan araba görenlerin yoğun ilgisini çekti.

2 /4 Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Kıvanç Kaya, kardan araba yapma fikrini anlatarak “İlçemize güzel bir kar yağdı. Bizim de canımız sıkıldı, okullar tatil olunca ne yapalım diye düşündük.

3 /4 Mahalledeki arkadaşlarımızla kardan adam yapmayı planladık ama bu fikir basit geldi sonra araba yapmaya karar verdik.