Kasım Dolunayı Kapadokya’nın giriş kapısında görsel şölen sundu

00:086/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Kasım Dolunayı, Süper Ay ya da Kunduz Ayı olarak da ifade edilen ayın dünyaya en çok yaklaştığı bu akşam görülen dolunay, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak bilinen Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi semalarında göz kamaştırdı.

Ayın dünyaya en çok yaklaştığı bu akşam, yurt genelinde gökyüzünde görsel bir şölen yaşandı. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde de akşam saatlerinde gökyüzünde belirgin şekilde görülen dolunay, ilçe genelinde vatandaşlar ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi.

 Ayın dünyaya en yakın konumuna ulaştığı bu gökyüzü olayı, Kapadokya’nın giriş kapısı olan Soğanlı Vadisi'nde izleyenlere görsel şölen sundu. Kent genelinde ve Yeşilhisar ilçesinde çeşitli tarihi ve turistlik yerlerinde toplanan fotoğraf tutkunları Süper Ay'ı görüntülemek için deklanşöre bastı.

Süper Ay'ı görüntülemek için Soğanlı Mahallesi’ne gelen ve bu anları ölümsüzleştirmek istediklerini belirten Celal Niğdelioğlu, “Bu eşsiz manzarayı Soğanlı Vadisi’nde ışıklandırılmış peri bacaları eşliğinde izlemeye geldik. 6 Aralık’ta yeniden olması beklenen bu doğal güzelliği herkesin burada görmesini tavsiye ediyorum” dedi.



Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan Ali Cebeci ise “Çok güzel bir manzara var. Dolunay bize yansıyor. İnsanlar fotoğraf çekmek için mahallemize geliyorlar. Ortam çok güzel” diye konuştu. 

