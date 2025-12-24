Yeni Şafak
Kastamonu’da dron ile tespit edilen 4dört kaçak avcıya cezai işlem

21:0924/12/2025, Çarşamba
IHA
Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen koruma ve kontrol faaliyetlerinde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen dört kişi, dron ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı, üç yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avcılığın önlenmesi için dron ve fotokapan ile denetimlerini sürdürüyor.

 Bu kapsamda Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin dron ve fotokapan teknolojilerinin desteğiyle, doğanın ve yaban hayatının korunması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 

Ekipler, yaptıkları denetimlerde dron ile 4 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti. 

Ekipler tarafından 4 kişiye yasal işlem uygulanırken 3 adet yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

Yapılan açıklamada, dron ve fotokapan desteğiyle, yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.


