Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı diğeri takla attı

07:4623/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında, otomobillerden biri yan yatarken, diğeri de takla attı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, Ş.A. yönetimindeki 38 EA 823 plakalı Tofaş otomobil ile T.K. yönetimindeki 38 AOK 804 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden 38 AOK 804 plakalı otomobil yan yatarken, 38 EA 823 plakalı otomobil takla attı.

Kazada otomobillerde bulunan 2 sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise 2 sürücüyü ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

