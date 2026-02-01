Kedi sesi sandı: Bir çocuğun hayatı 40 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremin ardından 11 ilde yıkım meydana gelmişti. Yıkımın etkili olduğu illerden birisi olan Malatya’ya başta Elazığ olmak üzere çevre illerden kurumlar ve vatandaşlar yardım için koşmuştu. Depremin ardından Malatya’ya giden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, depremin 40’ıncı saatinde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Aysima Yılmaz’ı sağ salim kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.





Aysima’nın kurtarıldığı anları anlatan itfaiye eri Ferit Polat, "Aysima’nın sesini o an bir kedi sesi olarak duydum, enkaza yaklaşınca kız çocuğu olduğunu fark ettim. Allah’a şükür sağ salim bir şekilde yavrumuzu kurtardık" ifadelerini kullandı.