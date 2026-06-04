Nazlı, "2 yıl önce alınan bu araç, daha ilk aylardan itibaren arıza vermeye başladı. Aracın sahibi olan Bozan Artiş bizim komşumuzdur ve yaşanan sürece birebir şahidiz. Aracı aldıktan yaklaşık bir ya da bir buçuk ay sonra hararet sorunu yaşandı. O dönemde birlikte servise götürdük, durumu anlattık. Sorunun giderileceği söylendi ancak kısa süre sonra aynı arızalar tekrar etti. Araç daha sonra defalarca serviste kaldı. 2 yıllık süreçte araç yalnızca 7-8 bin kilometre kullanılabildi. Toplamda ise ancak 4-5 ay aktif şekilde kullanılabildi. Geri kalan zamanda sürekli serviste bekletildi. Oysa bu aile, aracı hasta çocuklarının hastane ve okul ulaşımında mağduriyet yaşamaması için aldı. Bugün gelinen noktada aile büyük mağduriyet yaşıyor. Biz de Başdaş servis yetkilileriyle görüştük. En azından motor değişimi ya da araç değişimi yapılmasını talep ettik. Ancak hiçbir şekilde yardımcı olunmadı. Son olarak aracın üst kapağını açacaklarını söylediler. Sıfır alınmış bir aracın motorunun bu noktaya gelmesi kabul edilebilir değil. Bu aile aracı aldığı günden beri doğru düzgün kullanamadı. Sorunun kökten çözülmesi ve mağduriyetin giderilmesi gerekirken, aile sürekli daha fazla zorlukla karşı karşıya bırakılıyor" dedi.