Keserli cinayette yeni gelişme: Davalar birleşti ‘sigaraları karıştırdım’ dedi

Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, sahipsiz bir çift ayakkabının kime ait olduğunu belirlemeye çalıştı. Jandarma ekipleri, ayrıca evden kıyafetler alındığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fikret Canbaz olduğunu, ayağında evden aldığı ayakkabının bulunduğunu ve kendi ayakkabılarını da evde bıraktığını belirledi. Suçsuz olduğu anlaşılan E.P. serbest bırakıldı.