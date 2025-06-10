Koca bölgeyi istila ettiler: Milyonlarcası aynı anda harekete geçti, kimse yanlarına yaklaşamıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte Çıldır Gölü çevresi 'göl sineği' olarak da bilinen kronomid sineklerin istilasına uğradı. Çıldır Gölü'nde özellikle akşamları ortaya çıkan ve hortum görüntüsünü andıran milyonlarca 'göl sineği', bölgeyi ziyarete gelen misafirler başta olmak üzere ilçe sakinlerini de bıktırdı.

1 /8 Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün çevresi sineklerle kaplandı.



2 /8 Her yıl bu mevsimde görülen ve yöre halkının 'yeşil sinek' olarak adlandırdığı sinek kümelerinin artışı dikkat çekiyor.



3 /8 Günün farklı saatlerinde artış gösteren sivrisinek yoğunluğu, bölgede seyreden sürücülere de zor anlar yaşatıyor.



4 /8 Araçların ön camları, farları ve motor kısımları sivrisineklerle kaplanırken, bu durum sürücülerin görüş mesafesini ciddi şekilde azaltıyor.



5 /8 Görüşteki ani azalma özellikle akşam saatlerinde sürüş güvenliğini tehlikeye sokuyor.



6 /8 Özellikle sağanak yağışların yoğun olduğu dönemlerde sineklerin üremesinin daha fazla olduğunu söyleyen yöre halkı, milyonlarca sineğin hortum şeklinde göl kıyısına yayılmasına yon yıllarda sürekli şahitlik ettiklerini dile getirdi.

7 /8 Genellikle göl kıyısındaki sazlık alanlarında yaşayan ve geceleri milyonlarcası ışığa doğru giden sineklerin kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi.