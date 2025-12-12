Köfte diye zehir yedirmişler: Bakanlık hileli markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 36 yeni ürün daha eklendi. Zeytinyağı, yoğurt, bal, köfte ve et ürünleri gibi en çok tüketilen gıdalarda ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. İşte, halkın sağlığını tehlikeye atan o firmalar...

1 /6 Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeye devam ediyor.



2 /6 KÖFTE HARCINDA DERİ DOKUSU TESPİT EDİLDİ Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 36 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.



3 /6 Yapılan son testlerde, bazı markaların 'yarım yağlı sade yoğurt' ibaresiyle sattığı üründe nişasta olduğu belirlendi.

4 /6 Zeytinyağı ürünlerine de tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

5 /6 Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın çiğ dana köfte harcında da deri dokusu tespit edildi. Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde, yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edildi.