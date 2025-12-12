Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Köfte diye zehir yedirmişler: Bakanlık hileli markaları tek tek ifşa etti

Köfte diye zehir yedirmişler: Bakanlık hileli markaları tek tek ifşa etti

16:3112/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 36 yeni ürün daha eklendi. Zeytinyağı, yoğurt, bal, köfte ve et ürünleri gibi en çok tüketilen gıdalarda ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. İşte, halkın sağlığını tehlikeye atan o firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeye devam ediyor.


KÖFTE HARCINDA DERİ DOKUSU TESPİT EDİLDİ

Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 36 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.


Yapılan son testlerde, bazı markaların 'yarım yağlı sade yoğurt' ibaresiyle sattığı üründe nişasta olduğu belirlendi.

Zeytinyağı ürünlerine de tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın çiğ dana köfte harcında da deri dokusu tespit edildi. Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde, yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi...

#Taklit ve tağşiş gıdalar
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#gıda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 ÖTV’siz engelli araç alım şartları ve güncel limitleri açıklandı: Kimler ÖTV'siz araç alabilir?