Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Yetkililer ailenin köpeği Tina’ya dikkat çekti! Şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi

Dere kenarında bulunan şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi





Korhan Berzeg'in, 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında, dere çevresinde, kafatası ve kemiklerinin yanında bulunan İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi Kart ve kredi kartı ise ilk kez görüntülendi.

Berzeg'in şahsi eşyalarının fotoğrafına, kayboluşunun 1'inci yılında ulaşırken, her yıl eşi ile yaz tatilini geçirmek üzere Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelen Angela Berzeg ise bu yıl ilk kez Gönen'e gelmedi.