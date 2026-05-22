Korkulan oldu, Almus Baraj Gölü taştı: Bazı bölgeler su altında kaldı

23:3022/05/2026, Cuma
Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Baraj Gölü'nün yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının ardından ilçede bazı yerler su altında kaldı.

Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolmasının ardından ilçe genelinde su baskınları meydana geldi.



İlçede belediye garajında, Tufantepe'deki piknik alanında, çocuk parkında, yürüyüş yolunun bir kısmında, Kınık beldesine bağlı Yuvaköy Mahallesi'nde bazı evlerin giriş katları ile bahçelerde su baskını yaşandı.



AFAD ve jandarma ekipleri, baraj gölünün etrafında güvenlik tedbiri aldı, bazı bölgelere ise giriş çıkış yasaklandı.



İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca baraj gölünde olta ile balık tutmak da yasaklandı.



