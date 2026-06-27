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Kreşlerle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Sıkı denetim uygulanacak'

Kreşlerle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Sıkı denetim uygulanacak'

08:3027/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 Yönetmelik ile çocukların güvenlik ve sağlığı için bazı standartlar ile personellerin niteliklerine ilişkin kriterler belirlendi. 

Yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile; kamu kurum ve kuruluşları tarafından milletimize hizmet vermek üzere hayata geçirilen ve geçirilecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik.

Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirledik. Kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterleri düzenledik. İl müdürlüklerimiz aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemlerini devreye aldık.


Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik. Kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklarımıza ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesini sağladık. Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



İşte Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri'ne ilişkin kurallar...

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