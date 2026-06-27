Kreşlerle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Sıkı denetim uygulanacak'

Yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile; kamu kurum ve kuruluşları tarafından milletimize hizmet vermek üzere hayata geçirilen ve geçirilecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik.