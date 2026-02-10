Küçükçekmece'de polis memuru ve eşini sokak ortasında darp edildi

İddiaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Taner Y., istirahatli olduğu gün eşi Efsun Y. ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada bir otomobil Efsun Y.’ye çarptı. Bunun üzerine polis memuru, araçta bulunan kişilere tepki gösterdi.