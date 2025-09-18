Kudüs'ten geri adım atmayız

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Varlık Fonu’ndan başarılı hisse satışı
Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank'ta bulunan yüzde 74,79'luk paylarından yüzde 1,53'ünü 4,1 milyar liraya sattı. Yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara sunulan hisse satışı büyük ilgi gördü. İşlemin başarıyla tamamlanması, Türkiye ekonomisine duyulan güveni gösterdi.
Geri adım atmayız: Kudüs-ü Şerif’i kirletmelerine izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin şehriniz değil” diyen soykırımcı Netanyahu’ya rest çekti: “Kudüs’ü namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Müslümanlar olarak Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için de tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”
Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı
Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile berabere kaldı. İbrahim'in golüyle ilk yarıyı yenik kapatan, Talisca ile penaltı kaçıran sarı-lacivertliler, Semedo ve En-Nesyri'nin golleriyle öne geçti. Yusuf 90+3'te skoru eşitledi.