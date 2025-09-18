Kudüs'ten geri adım atmayız

Geri adım atmayız: Kudüs-ü Şerif’i kirletmelerine izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin şehriniz değil” diyen soykırımcı Netanyahu’ya rest çekti: “Kudüs’ü namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Müslümanlar olarak Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için de tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”



