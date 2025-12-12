Yeni Şafak
Küfürbaz hakimin derin bağları



04:0012/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Halde daha çok üretici göreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hal Yasası değişikliğine ilişkin kanun teklifi tasarısının milletvekillerinin görüşüne açıldığını söyledi. Bolat, "Çalışmada özellikle üretici birliklerinin hallerde payının yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarılması, yeni hallerin kurulmasına mali destek verilmesi ile depolama ve taşımaların desteklenmesi gibi hükümler yer alıyor" dedi.

Küfürbaz hakimin derin bağları: Hakareti bırak bunlara cevap ver

İş adamı Kamil Darbaz’ın yaşadığı hukuksuzlukları haber yapan Yeni Şafak’a hakaretler yağdıran Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, FETÖ’cü 2 oğlunu korumak için tüm bağlantılarını devreye sokmuş. Yaman’ın, emniyetteki FETÖ yapılanmasını ifşa eden “Garson” kod adlı örgüt üyesinin verdiği listede yer alan bir oğlu, ihraç edildiği polisliğe yargı kararıyla döndü. Yaman'ın Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde okuduğu halde göreve atanmayan diğer oğlu da şüpheye rağmen stratejik bir savunma sanayii kuruluşunda işe başladı, şimdi ise ABD’de lüks hayat yaşıyor.

Talisca Norveç'i ısıttı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann’ı deplasmanda farklı mağlup etti. Sarı-lacivertliler, puanını 11’e yükselterek son 2 maç öncesi üst tur için büyük avantaj yakaladı. F.Bahçe’nin golleri Kerem ve Talisca’dan (3) geldi.

