Küfürbaz hakimin derin bağları: Hakareti bırak bunlara cevap ver

İş adamı Kamil Darbaz’ın yaşadığı hukuksuzlukları haber yapan Yeni Şafak’a hakaretler yağdıran Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, FETÖ’cü 2 oğlunu korumak için tüm bağlantılarını devreye sokmuş. Yaman’ın, emniyetteki FETÖ yapılanmasını ifşa eden “Garson” kod adlı örgüt üyesinin verdiği listede yer alan bir oğlu, ihraç edildiği polisliğe yargı kararıyla döndü. Yaman'ın Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde okuduğu halde göreve atanmayan diğer oğlu da şüpheye rağmen stratejik bir savunma sanayii kuruluşunda işe başladı, şimdi ise ABD’de lüks hayat yaşıyor.