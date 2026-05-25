Kurbanlık alırken bu hataları yapmayın: Adım adım kurban seçimi

Ayrıca süt dişlerini değiştirmiş büyükbaş hayvanların ve gelişimini tamamlamış küçükbaş hayvanların tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. Yetkililer, burun ve göz akıntısı, salya, öksürük, nefes darlığı, yara, şişlik ve ödem gibi hastalık belirtileri bulunan hayvanların kesinlikle tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kurbanlıkların canlı bakışlı, hareketli, tüylerinin parlak ve düzgün olması gerektiği belirtilirken, çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlardan uzak durulması gerektiği kaydedildi.