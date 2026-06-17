Kurbanlık firarda: 20 gün sonra 40 kilometre uzaklıktaki yaylada bulundu

"5 köyü geçen kurbanımız çok şükür bulundu"





Sultan Balcı'nın oğlu Yasin Balcı da koçun bir sürü sahibinin ihbarı sayesinde bulunduğunu anlattı.





Bu süre içinde kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Balcı, "Sürü sahibi bizi aradı, 'Siyah bir hayvan var, boynunda ip var.' dedi, bizi haberdar etti. Bizim köyden 40 kilometre ötedeki Karcık Yaylası'na gittik. Koçu aracıma alıp köye getirdim. Annem çok üzülüyordu. Kendisine bir kurbanlık alayım dedim, kabul etmedi. Çok şükür kurbanımız bulundu. Annem çok mutlu, annemi sevindirdik." diye konuştu.