Kurtköy'de midibüs park halindeki TIR'a çarptı: 13 kişi yaralandı

18:3331/01/2026, Cumartesi
DHA
Pendik Kurtköy bağlantı yolu D-100 Karayolu'nda bir tur şirketine ait midibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. 

 Açıklamada, "31 Ocak 2026 günü 16:30 sıralarından Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E5 istikametinde bir tur şirketinde ait midibüsün yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpması sonucunda kaza meydana gelmiştir. 

Kazada 13 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

