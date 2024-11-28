La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı kapıda

"YAĞIŞLI BİR YIL GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"





La Nina'yla soğukların etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün veriler de bu yönde. Barajlarımız da çok boşaldı. Tahtalı Barajı bugün itibariyle yüzde 11,74'e düştü. Çok ciddi bir düşüş bu. Hatta cuma günü 12.05'ti. Yağışlar oldu ama baraja pek bir katkı olmadı. Bu soğumayla beraber, şubattan sonra tekrar yağışların normale döneceğine inanıyorum. Sonrasında şahane yağışlı bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Şu an kar yağışı var. Bu da çok güzel aslında. Bizi biraz yaşam olarak rahatsız ediyor ama en azından yeraltı sularını besleyecektir, toprağı da besleyecektir. Özellikle bunların içindeki elementler çok önemli. Çünkü bunlar atmosferden çöl tozlarıyla birlikte gelir yani çöl tozlarıyla birlikte yağar. Hatta, bazen kar kırmızı yağar mesela. Su açısından şubata kadar güç günler yaşayacağız. Yağış olacaktır ama doyurucu yağış önemli. Baraj seviyesini yükseltecek, harekete geçirecek yağış. Ben, şubattan sonra bekliyorum. Normalde geçen sene 15 Aralık'tan sonra baraj seviyeleri yükselmeye başlamıştı. Yüzde 27,5'lere düşmüştü. Daha sonra yükselmeye başlamıştı ama geçen sene yüzde 5 gibi yükselebildi, yüzde 32'lere kadar çıktı. Ama bu yıl yüzde 11,74 ve daha da düşecektir. Yüzde 10'lara kadar inecektir. Ama umarım şubattan sonra tekrar toparlar" dedi.