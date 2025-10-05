Malatya'da feci kaza: Freni arızalanan kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 /5 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde İnönü Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 KS 076 plakalı kamyon, freni arızalanınca kontrolden çıktı.



2 /5 Kamyon yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.



3 /5 Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



4 /5 İlk belirlemelere göre kazada yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

