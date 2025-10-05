Yeni Şafak
Malatya'da feci kaza: Freni arızalanan kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı

16:395/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde İnönü Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 KS 076 plakalı kamyon, freni arızalanınca kontrolden çıktı.


Kamyon yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


İlk belirlemelere göre kazada yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonun konteyner iş yerlerine çarpmadan önce yol kenarındaki ağaçlara çarpma anı yer alıyor.

