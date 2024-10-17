Malatya'daki depreme ilişkin endişelendiren açıklama: 'Bilinmeyen fay' üzerinde oldu! 7,2 büyüklüğünde de deprem üretebilir





"Artçı demek doğru değil, çünkü bunlar o faydan bağımsız segmentler. Ama 6 Şubat depreminin enerji aktarması sonucu stres yüklenmiş ve dolayısıyla enerjisini açığa çıkarma süresini yakına çekmiş faylar bunlar. Bu depremin bir öncü ya da ana deprem olup olmadığını söylemek mümkün değil. Henüz haritada olmayan, bize göre farklı bir noktada olmuş bir deprem. Oradaki fayın boyunu bilemiyoruz. Fayı bilebilseydik, ana deprem mi başka bir depremin öncüsü mü söyleyebilirdik. Ama bölgede bilinen, resmi fay hatlarında işaretlenmiş hem geçmişte enerji biriktirdiği hem de 6 Şubat'ta depremleri nedeniyle stres yüklemesine uğramış faylar var. Bunlar da 6 ve daha büyük büyüklükte deprem üretebilir. Bizim haritamıza baktığımızda, fay haritasında gözükmeyen bir başka fayın varlığını orada görebiliyoruz. Sahada jeolojik ve paleosismolojik çalışmalarla bahsettiğimiz şeyin doğrulanması gerekiyor."







