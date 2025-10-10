Mardin'de ev yangını: Üç yaşındaki Bekir öldü, 12 yaralı

'PATLAMA SESİ DUYDUM'





Mahallelilerden Furkan Yalçınkaya, "Mahalleye doğru geliyordum, patlama sesi duydum. Ambulanslar geldi, kapı açılmadı. Duvarı kırdılar, içeri girdiler. Küçük çocuklar vardı, yanmışlardı. Sonra itfaiye ve polis geldi. Şu an elektrik şirketi, elektriği kesiyor. Çocukların durumu belli değil, hastaneye götürdüler. Allah yardımcıları olsun. Allah kimsenin başına getirmesin” dedi.