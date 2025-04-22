Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
'Mavi Yıldız'ları görmek için 11 kilometre yürüdüler

'Mavi Yıldız'ları görmek için 11 kilometre yürüdüler

10:2322/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Doğa severler tarafından Trabzon'un Tonya ilçesinde sadece bu mevsimde açan ünlü "Mavi Yıldız" çiçeklerini görmek için 11 kilometrelik zorlu ama etkileyici bir doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 39 doğasever, denizden bin 300 metre yükseklikte bulunan ve her yıl nisan ayında Mavi Yıldız çiçeklerine ev sahipliği yapan Kadıralak Yaylasına doğa yürüyüşü düzenledi.

Araçlarla ilk olarak Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya (Şahinkaya) mevkiine ulaşan sporcular, burada etkileyici doğa manzaraları eşliğinde yürüyüşe başladı.

Parkurun ilk bölümünde Şahinkaya zirvesi ve tırmanış parkurunda incelemelerde bulunan ekip, sonrasında zaman zaman karla kaplı zeminde ilerleyerek 11 km'lik parkur sonrasında Kadıralak Yaylası'na ulaştı.

Kadıralak Yaylası'na ulaşıldığında sporcuları, mavi zakkum olarak da bilinen "Mavi Yıldız" çiçeklerinin oluşturduğu görsel şölen karşıladı. Yaylada fotoğraf ve video çeken katılımcılar, rengarenk doğanın tadını çıkararak baharın tüm güzelliklerini objektiflerine yansıttı.

Dönüş yolunda Barak Gölü ve Canikdere Şelalesi'ne de uğrayarak programı sonlandırdıklarını kaydeden etkinlik sorumlusu Ahmet Yıldız, "Parkurumuzda Doğankaya'da bulunan tırmanış bahçesini gördük. Oradaki yarıktan arkadaşlarımızla birlikte itinalı şekilde geçtikten sonra yaylada açmış olan sarı menekşeleri gördükten sonra Kadıralak'a indik. Kadıralak'ta bu mevsimde mavi yıldız çiçekleri yer yer ve çok güzel bir şekilde açmıştı. 39 kişiydik. Bütün arkadaşlarımızın tamamı faaliyeti çok güzel bir şekilde tamamladı. Katılımcıların hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan sporculardan Demek Bayraktar ise, "Bugün yine çok güzel bir etkinlik vardı. Arkadaşlarımızla güzel bir parkur yürüdük. Sarı menekşeleri gördük. Sonrasında da Kadıralak Yaylası'ndaki mavi yıldız çiçeklerine ulaştık. Gerçekten çok güzel bir etkinlikti. Tam da mevsiminde yakaladık. Kar kalkınca harika oldu. Güzel bir gün oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

#Mavi Yıldız
#Trabzon
#Tonya
#Gümüşhane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'yi kıl payı kaçıranlara için yeni müjde geldi! 1999-2000 sonrası SGK'lı olanlar dikkat: Emeklilik yaş, prim, gün tablosu sil baştan