'Mavi Yıldız'ları görmek için 11 kilometre yürüdüler

Etkinliğe katılan sporculardan Demek Bayraktar ise, "Bugün yine çok güzel bir etkinlik vardı. Arkadaşlarımızla güzel bir parkur yürüdük. Sarı menekşeleri gördük. Sonrasında da Kadıralak Yaylası'ndaki mavi yıldız çiçeklerine ulaştık. Gerçekten çok güzel bir etkinlikti. Tam da mevsiminde yakaladık. Kar kalkınca harika oldu. Güzel bir gün oldu bizim için" ifadelerini kullandı.