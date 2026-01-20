Melikgazi Belediyesi yenilenebilir enerji kaynakları ile 2025 yılında yaklaşık 23 milyon liralık enerji tasarrufu sağladı

Karbon ayak izi salınımının azaltılması, karbondioksit emisyonunun azaltılması ve daha yaşanabilir, temiz bir çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, güneş panelleri ile aynı zamanda önemli miktarda tasarruf sağladıklarını belirterek; “Melikgazi Belediyesi olarak çevre sağlığına önem veren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Güneş enerji panellerimiz sayesinde hem karbon ayak izi salınımın hem karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkı sağlarken, önemli miktarda tasarruf sağlıyoruz.