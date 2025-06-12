Mersin'de denizden araç lastiği, alışveriş sepeti ve çok sayıda atık çıktı

Denizlerde binlerce canlının yaşadığını belirten Halisdemir, şunları kaydetti:





"Atılan her çöp deniz ekosistemini olumsuz etkiliyor. Orada yaşayan canlıların yaşamsal faaliyetlerini bozuyor. Denizi kirleten her etmene karşı dik duruyor, mücadele ediyor ve engel oluyoruz. Derelerden kaynaklanan kirlilikleri önlemek için bariyerler aldık ve bu bariyerlerle mümkün olduğu kadar katı atığı tutarak denize gitmesini ve mikroplastik dediğimiz atıkların oluşmasına engel olmaya çalışıyoruz."