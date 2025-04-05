Mesleğinin son ustalarından: Durmuş Dede 60 yıldır bakırı sanata dönüştürüyor

"60 senedir ustayım"





Mesleğe 10 yaşında başladığını ifade eden ve 60 senedir ustalık yaptığını belirten Durmuş Dede, "10 yaşından beri çalışıyorum, bakır üzerine her şey yapıyoruz yapamayacağımız bir şey yok. Turistlik bakır alanında her şey yaparız. Bizden başka yapan usta kalmadı, 10 sene sonra bu işi yapan da kalmaz. Ürünleri Kahramanmaraş'ta satıyorum, dışarıya göndermiyorum. Burada bakırcılar alıyor onlara gönderiyorum. Bu meslek zor, işçilik bu ve herkes yapamıyor" dedi.