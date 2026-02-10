Meteoroloji 13 il için alarm verdi: İstanbul'a kar geri mi dönüyor? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 7

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15



