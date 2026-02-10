Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meteoroloji 13 il için alarm verdi: İstanbul'a kar geri mi dönüyor? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Meteoroloji 13 il için alarm verdi: İstanbul'a kar geri mi dönüyor? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

13:1710/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşeceğini açıkladı. Hafta boyunca yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, 13 ilde kar yağışı ve kuvvetli sağanak görülecek. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise İstanbul için merak edilen “Kar yağacak mı?” sorusuna yanıt verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale’nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçecek.

Kuvvetli sağanak uyarısı

Yağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. 

Sıcaklıklar bir anda düşecek

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.


13 ilde sarı kodlu alarm

Meteoroloji; Adana, Ağrı, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul için yeniden kar ihtimalini değerlendirdi. Şen, şu ifadeleri kullandı:


“Önümüzdeki hafta yeni ayın 16'sı ile 18'i arası batı bölgeleri için soğuk hava yeniden geliyor. Acaba 4. İstanbul kar yağışı olur mu? Ona bakacağız. İstanbul'da kar yağışı hafif ihtimal görünüyor ama soğuk hava etkili görünüyor. İstanbul'da sıcaklıklar 5 derecenin altına düşecek olursa kar yağışı olabilir. Olmazsa karla karışık yağmur şeklinde olabilir. Önümüzde daha bir hafta var. Bakacağız. Perşembe ve cuma günü batı bölgelerinin kıyı kesimlerine ve Akdeniz bölgesine kuvvetli yağışlar geliyor. Sıcaklıklar düşecek”


Şen’in değerlendirmesine göre, Perşembe ve cuma günü batı bölgelerinin kıyı kesimlerinde ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 7

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15


#hava durumu
#kar yağışı
#sağanak
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İBB bursu 2. taksitleri ne zaman yatacak, hangi gün? Üniversiteli bursu 10 bin TL İBB burs 2. taksit ödemesi tarihi